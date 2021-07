Gianetti Ruote, lavoratori in corteo sulla Saronno Monza

Prosegue la lotta dei lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto. Oltre al presidio permanente all’esterno dello stabilimento, questa mattina (mercoledì 14 luglio), è stato organizzato un corteo con conseguente blocco della Saronno Monza a Solaro.

La comunicazione ai lavoratori della storica fabbrica che dal 1800 costruisce ruote, dai carri ai camion, tir, mezzi pesanti, ma anche delle Harley Davidson è arrivata via mail sabato 3 luglio, a fine turno: 152 dipendenti sono stati messi in ferie, per poi andare in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva dello stabilimento.

Quello della Gianetti Ruote è il primo caso eclatante a livello nazionale di chiusura di un’azienda al termine del blocco dei licenziamenti.

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti ha annunciato per venerdì 23 luglio alle ore 20 in consiglio comunale di Solaro un ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della Gianetti, con una delegazione di lavoratori invitata per dare una testimonianza diretta di quello che stanno vivendo.