Il Robur Saronno dà il benvenuto in squadra a Marcello Cozzoli

È quello del tiratore brindisino Marcello Cozzoli il primo volto nuovo all’interno della squadra del Robur Basket Saronno.

Cozzoli, che ha una grandissima esperienza e tanti punti nelle mani, sarà a disposizione del coach Renato Biffi, il nuovo allenatore per la stagione 2021/2022 di Serie C Gold della Robur Saronno Basket.

Dopo una carriera spesa in Serie B, negli ultimi tre anni l’atleta ha giocato in Lombardia alla Sangiorgese e poi in C Gold a Nerviano e Legnano sempre ampiamente in doppia cifra, girando rispettivamente a 15.7 e 13.9 punti di media.