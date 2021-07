Incidente lungo la Sp12 a Legnano, grave 14enne

Grave incidente a Legnano lungo la Sp12. Uno scooter con in sella due giovani e un’auto si sono scontrati poco prima delle 20 all’altezza dell’incrocio con via Pogdora. Tre le persone coinvolte, i due minorenni e una donna alla guida dell’auto. Uno dei due ragazzi è stato portato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese, l’altro giovane è stato ricoverato in codice giallo a Legnano.

Atterrato nei campi adiacenti un elisoccorso, intervenuto insieme a due ambulanze e un’automedica. I soccorritori sono sul posto insieme alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco