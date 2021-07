L’illustratore e scrittore Davide Besana a Laveno Mombello per ComicSponde

La contaminazione tra linguaggi e discipline è la ricchezza della nostra contemporaneità espressiva. ComicSponde, prodotto da QAcademy di Roma e a cura di Neoludica di Varese, opera in questa direzione crossmediale mettendo in connessione espressioni artistiche e mezzi di comunicazione ad alto potenziale di contaminazione: il fumetto, il videogame, la game art.

Dopo gli incontri di sabato e domenica all’Hotel de Charme, al Museo Civico Floriano Bodini a Gemonio e l’Atelier Capricorno a Cocquio Trevisago, ecco l’ultima settimana densa di nuovi incontri e personaggi speciali, come Davide Besana che sarà in Biblioteca Antonia Pozzi a Villa Frua mercoledì 28 alle ore 17 e dopo resterà alla libreria Mondadori per il firmacopie.

Ecco la sua notizia biografica nel catalogo Artbook di ComicSponde, edito da TraRari TIPI: “Figlio di giornalisti, appassionato di vela, Davide Besana è giornalista, scrittore, illustratore e cartoonist. Ha pubblicato i suoi primi disegni quando era alle scuole medie. Perennemente controvento è stato il primo cartoonist ad occuparsi di vela, scrivendo per le principali riviste italiane del settore, oltre che per testate generaliste. Ha pubblicato, fra l’altro, “La Vela Fa Schifo” (Incontri Nautici), “Un Mare di Cazzate” (Mondadori), “Capitani Disastrosi” (Sperling), “Navigare” (Hoepli), “Come si Vince la Giraglia” (Panama) , “Tontopedia Navalis” e “51 Idiozie da non fare in barca” e “Vela, Istruzioni per l’uso” (Nutrimenti). Ultimo, uscito nel giugno 2021, il manuale di cucina “Prezzemolo e vecchi nervetti” (Ed. Cinqueterre). Cresciuto a Milano, vive ora a Lerici, sul golfo di La Spezia”.

A Villa Frua presenta i suoi libri proprio nello spazio che ospita anche le sue tavole per la mostra del Festival, un’occasione unica per il pubblico lavenese e varesino di incontrare un personaggio nazionale tutt’ora in tour per le varie presentazioni nelle città italiane e recentemente ospite a UnoMattina. Prenotazione obbligatoria agli incontri su https://comicsponde.eventbrite.it

Gli ingressi a mostre ed eventi avvengono sempre nel rispetto della normativa Covid 19 vigente.

ESPOSIZIONI

“Simposio della Neoludica” in Villa Frascoli Fumagalli tavole e quadri delle varie tecniche di disegno dal fumetto ai videogame, dalla concept art alla virtual photography. “20 anni con il Weekend degli Umoristi” e mostra di illustrazioni e comics con il Commissario Mascherpa della Polizia di Stato/PoliziaModerna, nella biblioteca di Villa De Angeli Frua.

Location mostre e incontri

Villa Frascoli Fumagalli

via Labiena n. 87, Laveno Mombello

Villa De Angeli Frua

via Roma n. 16, Laveno Mombello

MIDeC Museo Internazionale del Design Ceramico Lungolago Perabò, Cerro di Laveno Mombello Hotel de Charme

viale De Angeli n. 46, Laveno Mombello

Museo Civico Floriano Bodini

via Marsala n. 11, Gemonio

Atelier Capricorno

via Fiume n. 6, Cocquio Trevisago

La manifestazione, oltre al patrocinio e al contributo del Comune di Laveno Mombello, ha il sostegno di Cartiera Merati.

www.comune.laveno.va.it | www.qacademy.it | www.neoludica.eu

Orari mostra Villa Fumagalli: venerdì 15.00-18.30; sabato-domenica 10.00-12.30, 15-18.30.

Orari mostra Villa Frua: lun-gio 9-18, mar-mer-ven 9-14, sabato 9-18, domenica per gli eventi speciali negli orari previsti. Ingresso libero in ogni sede.