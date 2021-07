Secondo weekend con ComicSponde a Laveno Mombello

La contaminazione tra linguaggi e discipline è la ricchezza della nostra contemporaneità espressiva. ComicSponde, prodotto da QAcademy di Roma e a cura di Neoludica di Varese, opera in questa direzione crossmediale mettendo in connessione espressioni artistiche e mezzi di comunicazione ad alto potenziale di contaminazione: il fumetto, il videogame, la game art. Dopo le inaugurazioni del 17 e 18 a Laveno Mombello, alla presenza delle autorità e degli artisti -con i primi teamwork e la diretta con EveryEye soldout- ecco avvicinarsi i nuovi appuntamenti, con protagonisti d’eccezione a disposizione del pubblico e anche dei bambini. Non solo Laveno Mombello questa volta, ma anche due partner territoriali come il Museo Cvico Floriano Bodini a Gemonio e l’Atellier Capricorno a Cocquio Trevisago.

24.7

ore 11 Museo Bodini, Gemonio

ore 15 Villa Fumagalli, Laveno

Performance/Laboratorio “La casa degli usignoli. Favola giapponese con disegno manga”. Un laboratorio di favola/musica sugli strumenti giapponesi come lo Shakuhachi, lo Shamisen e il Thaishogoto. Incontro con Stefano Ravotti polistrumentista, Sara Bodini, Monique Pasini e Giulia Colombo che predisporranno tavole da completare per i bambini che realizzeranno una favola animata. Numero contingentato, max 15 bambini, gratuito.

24.7 ore 17

Hotel de Charme teamwork di Valeria Favoccia, autrice di fumetti per Assassin’s Creed, Apex e Stranger Things, su fumetto e nuove tecnologie per il fumetto.

25.7 ore 16

Atelier Capricorno Cocquio Trevisago , teamwork con Nicola Perucca su tecniche e ispirazione nel disegno ad acquarelli. La sua personale chiude domenica 25.7.

Prenotazione obbligatoria agli incontri su https://comicsponde.eventbrite.it Gli ingressi a mostre ed eventi avverranno nel rispetto della normativa Covid 19 vigente.

ESPOSIZIONI

“Simposio della Neoludica” in Villa Frascoli Fumagalli tavole e quadri delle varie tecniche di disegno dal fumetto ai videogame, dalla concept art alla virtual photography. “20 anni con il Weekend degli Umoristi” e mostra di illustrazioni e comics con il Commissario Mascherpa della Polizia di Stato/PoliziaModerna, nella biblioteca di Villa De Angeli Frua.

Location mostre e incontri

Villa Frascoli Fumagalli via Labiena n. 87, Laveno Mombello

Villa De Angeli Frua via Roma n. 16, Laveno Mombello

MIDeC Museo Internazionale del Design Ceramico Lungolago Perabò, Cerro di Laveno Mombello

Hotel de Charme viale De Angeli n. 46, Laveno Mombello

Museo Civico Floriano Bodini via Marsala n. 11, Gemonio

Atelier Capricorno via Fiume n. 6, Cocquio Trevisago

VETRINE D’AUTORE

Con una sinergia territoriale che vuole offrire a chi visita Laveno tutta l’ospitalità e la bellezza del posto, 200 attività commerciali aderenti a Laveno È shopping di cui 60 di ricezione e microricezione, saranno parte attiva del festival. Laveno È Shopping è un progetto di un gruppo di commercianti lavenesi per conoscere e vivere l’aspetto turistico ed economico del territorio. Il pubblico può cercare a Laveno Mombello i negozi che espongono la vetrofania per fare gli acquisti e con il timbro sullo scontrino potrà ottenere in mostra il 50% di sconto sull’acquisto dell’artbook di ComicSponde edito da TraRari TIPI nella collana Game Culture Book.

CONVENZIONI D’AUTORE

Per gli ospiti delle mostre e degli incontri sarà possibile usufruire delle convenzioni per pernottamento e ristorazione sul territorio lavenese, cercando hotel, case vacanza, B&b, ristoranti e bar convenzionati nell’evento https://comicsponde.eventbrite.it

La manifestazione, oltre al patrocinio e al contributo del Comune di Laveno Mombello, ha il sostegno di Cartiera Merati.

TUTTI GLI EVENTI SU

www.comune.laveno.va.it | www.qacademy.it | www.neoludica.eu

Orari mostra Villa Fumagalli: venerdì 15.00-18.30;

sabato-domenica 10.00-12.30, 15-18.30.

Orari mostra Villa Frua: lun-gio 9-18, mar-mer-ven 9-14, sabato 9-18,

domenica per gli eventi speciali negli orari previsti.

Ingresso libero in ogni sede.