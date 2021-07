È morta Raffaella Carrà

È morta, a 78 anni di età, Raffaella Carrà.

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, aveva iniziato la sua carriera al Centro sperimentale di cinematografia., era poi sbarcata anche al cinema, arrivando anche a produzioni internazionali come il kolossal bellico Il colonnello Von Ryan, con Frank Sinatra.

Negli anni Settanta si mosse con disinvoltura tra canzone e tv, con un tocco provocatorio (da “A far l’amore comincia tu” all’ombelico scoperto) che la rese rivoluzionaria in tempi ancora molto “ingessati”. Indimenticabili le edizioni di Canzonissima e Milleluci, condotto in coppia con Mina.

Il momento d’oro in televisione è continuato anche nei decenni seguenti, da Fantastico fino agli one-woman-show, incentrati proprio sul suo nome e sulla sua figura – divenuta soprattutto nel nuovo millennio – mitologica. Tra i maggiori successi Carramba che sorpresa!, di grande impatto anche sociologico (con l’ingresso nel vocabolario della parola carrambata).

Le sue canzoni, leggere e popolari, hanno però fatto molto per l’emancipazione delle donne e dei gay: basti pensare al testo di “Tanti auguri“. Per la comunità gay in particolare è stata una vera icona, riprodotta da moltissime drag queen: una attenzione che Raffaella non ha mai disdegnato.

L’annuncio della morte è stato dato dal suo compagno di una vita (dopo la relazione da lei avuta con Gianni Boncompagni negli anni ’70) il coreografo Sergio Iapino: “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.