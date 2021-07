“Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre”. A confermarlo è l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti nella giornata in cui il contatore dei decessi per covid sembra essersi finalmente fermato.

È solo un segnale, perché come sappiamo l’aggiornamento dei dati sconta di ritardi di comunicazione, ma un bellissimo segnale. «L’ultima volta che successe – spiega Moratti in un tweet – era autunno e le varianti del virus ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale».

«Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere» ha commentato anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

«Colgo, ancora una volta – conclude Fontana – l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo».