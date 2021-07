Regione Lombardia riconosce i test prenatali non invasivi in via sperimentale

In Lombardia in via sperimentale saranno garantiti gratuitamente alle donne in gravidanza i test prenatali non invasivi.

«E questo grazie a un emendamento al bilancio regionale di assestamento presentato dal Pd, approvato ieri in aula – afferma il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che aggiunge – Il Test prenatale, Non invasive prenatal testing (Nipt) non è invasivo (si tratta di un prelievo del sangue) e già alla decima settimana di gravidanza consente di prevedere alcune alterazioni dei cromosomi. Il test si stima possa ridurre del 50% il ricorso a esami più invasivi e più rischiosi (villocentesi e amniocentesi) riducendo così i rischi per le donne e le spese per la Regione».

«Fino ad oggi il test – sottolinea Astuti- era a totale carico delle pazienti e il suo costo arrivava fino a mille euro. Ora finalmente la Regione ha accolto la nostra richiesta, già contenuta in due ordini del giorno approvati dall’aula il 17 dicembre 2019 e il 28 luglio 2020, e ha avviato una fase sperimentale in cui i test, come accade da anni in Emilia Romagna, saranno garantiti gratuitamente alle donne in gravidanza».