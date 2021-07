Il reportage di Sky sulla Valdumentina

La Valle Smeralda. Così per via del suo colorito verdeggiante, ricca di sentieri e di chiese, ad indicare un passato ricco di storia e di tradizioni, alcune delle quali sopravvivono ancora oggi in Valdumentina. Una ricchezza che presto vedremo sul piccolo schermo.

Sono in corso le riprese Sky delle realtà più significative della Val Dumentina. Un reportage che ritrarrà tutte le peculiarità della Valle che nasconde, anche nei piccoli angoli, una grande storia.

Si passa dalla ripresa dei punti gastronomici più particolari presenti sul territorio, come il Rifugio Campiglio a Pradecolo, la Fattoria il Roccolo e il Ristorante Smeraldo, agli scorci più panoramici del paesino di Dumenza e delle sue frazioni come Due Cossani, Runo (con gli affreschi restaurati a Brera) e Stivigliano.

Verrà inquadrato anche Adriano, il cuoco del ristorante Smeraldo, mentre cucina dei piatti secondo il Trattato di Cucina di Bartolomeo Scappi, personaggio illustre nativo della Val Dumentina.

La parte storica verrà esaltata invece dalle riprese della Comunità Monastica SS Trinità (Frati Benedettini) e dalle diverse chiese, tra queste quella di San Nazaro dove si trovano le tre tele recentemente restaurate.

Insomma, un reportage che cerca in venti minuti di ritrarre i dettagli e le bellezze che caratterizzano questo paesino mettendo in evidenza quelli che sono i personaggi più illustri di Dumenza: Bartolomeo Scappi, Raffaele Casnedi e Bernardino Luini.

«Spero che venga bene e che faccia un po’ di promozione a questa valle che ha tante cose da raccontare ma anche bisogno di qualcuno che le ascolti», spiega Corrado Nazario Moro, il sindaco di Dumenza.