Il rilancio dell’ospedale di Cittiglio convince il Comitato nato a sostegno del presidio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente Salvatore Romano del Comitato nato a sostegno dell’ospedale di Cittiglio

Era il novembre 2016 quando l’ortopedia dell’Ospedale di Cittiglio veniva chiusa.

Si costituiva il comitato per la salvaguardia dell’Ospedale e cominciava la raccolta delle firme e il dialogo con la precedente amministrazione che, insieme a un noto politico varesino, nulla di concreto hanno fatto. Anzi, non solo non facevano nulla per risolvere il problema che loro stessi avevano creato, ma come si suol dire, mettevano i bastoni tra le ruote.

Oggi, a distanza di 5 anni, le cose sono profondamente cambiate. A Cittiglio è tornata l’eccellenza con il nuovo reparto di ortopedia. Sono finiti i tempi bui per i pazienti che se giungevano in pronto soccorso con una frattura dovevano essere poi trasportati in ambulanza a Varese.

La nuova equipe di ortopedia è sempre presente e risponde ai bisogni della popolazione. Di questo il comitato dell’Ospedale di Cittiglio ringrazia l’attuale amministrazione e la Direzione Generale dell’ASST SETTE LAGHI con cui si è sempre avuto un dialogo costruttivo.

Molto è stato fatto anche se molto rimane da fare sono però fiducioso perché dopo anni di lamentele da parte dei pazienti e degli stessi dipendenti oggi mi giungono messaggi diversi: i cittadini sono soddisfatti delle prestazioni che il Causa Pia Luvini eroga.

E’ di poche settimane fa l’intervento ortopedico eseguito di chirurgia oncologica della spalla utilizzando occhiali per realtà aumentata. Lo ripeto ringrazio il DG Bonelli e tutto il suo staff insieme all’attuale amministrazione, oltre a congratularmi con il Prof Surace a cui a questo punto auguro buon lavoro. Sono sicuro, conclude Romano, che anche la camera iperbarica, progetto anche questo nato con l’intenzione di rilanciare l’Ospedale, sia prossimo a vedere la luce.