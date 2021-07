Risate in Broletto, lo spettacolo all’aperto a Gallarate

Sabato 31 luglio nel cortile di Palazzo Broletto in Via Cavour a Gallarate è di scena “Obiettivo risata”, una kermesse ad alto contenuto comico ideata da Max Pieriboni (attore, monologhista, comico e battutista con all’attivo numerosi anni nella fortunata trasmissione Zelig).

Molti lo ricorderanno grazie al personaggio del Principe Azzurro con tanto di mantello e cappello con piume, in “versione formato armadio” dei suoi quasi due metri di altezza per 120 chili di peso corporeo. Tra i mattatori più amati, dal 2019 si è calato nei panni del Dottor Sereno (Colorado/Italia Uno): i suoi strampalati consigli su diete e alimentazione, più l’imprevedibile sfogo finale (si possono rivedere alcune gag su YouTube) lo hanno reso talmente amato che, ogni volta, il pubblico presente non può che tenersi la pancia dal ridere. Il suo successo in radio e in tv (Zelig, Colorado Cafè, Central Station, Stiamo tutti bene/Rai 2 e altro ancora), si è tradotto in seguito nella kermesse da portare in giro per le città e che sarà a Gallarate sabato sera, in cui Max è il filo conduttore per 90 minuti (ma se il pubblico incoraggia, anche di più), con gli interventi ‘’a schiaffo’’ dei suoi ospiti, tutti comici di Colorado, Zelig, Made in Sud.

Il progetto, proposto a Max dalla società Melarido (gestisce a Gallarate il Teatro Condominio) è talmente cresciuto nel tempo che oggi gira senza sosta in tantissime tappe e teatri italiani. I suoi ospiti di sabato sera, due scatenati mattatori della risata: Luca Klobas, bravo attore in svariate fiction televisive e film, ma divenuto ancor più popolare grazie a Zelig e altre trasmissioni con il personaggio Ratko: un immigrato spaccone, ancora imperfetto nel suo italiano, che cerca di integrarsi facendo suoi i vizi (più che le virtù) degli italiani: non ultimo, quello di diventare razzista nei confronti di nuovi immigrati. Oltre a lui Bruce Ketta, conosciuto anche come Bruschetta, altro spassosissimo personaggio del piccolo schermo noto per il suo personaggio “il postino di Zelig” e altri azzeccati ruoli.

Una serata diversa, leggera, allegra, che fa tornare a casa col sorriso. E di questo, lasciando alle spalle i mesi passati, in tanti ora ne hanno proprio bisogno.

Lo spettacolo costa 15 euro, 10 per i residenti di Gallarate.

Vendita biglietti:al teatro Condominio ogni giovedì dalle 16 alle 19. On line: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/obbiettivo-risata/159615

È possibile prenotare posti via mail all’indirizzo: biglietteria@teatrocondominio.it oppure telefonicamente al: 3498409911