Scontro con un mezzo agricolo: auto si ribalta fuori strada a Saltrio

Un’auto si è ribaltata fuori strada dopo l’impatto con un altro mezzo. È successo intorno alle 9.30 della mattina di sabato 24 luglio lungo la strada provinciale 9.

Galleria fotografica Auto ribaltata fuori strada a Saltrio 4 di 4

Per cause in fase di accertamento un’autovettura e un mezzo agricolo si sono scontrati, nell’impatto l’auto è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi. I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada e un autogru, hanno messo in sicurezza il veicolo, collaborato con il personale sanitario e recuperato l’automezzo.

Un uomo di 51 anni è stato soccorso dal personale sanitario arrivato sul posto con un’ambulanza e l’automedica. Non si segnalano feriti gravi.