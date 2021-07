Sequestro di merci pericolose a Malpensa

A Malpensa sono stati sequestrati 12.600 confezioni di cosmetici pericolosi contenenti sostanze riconosciute cancerogene (Idrochinone), 273 prodotti contraffatti, 50 litri di bevande alcoliche, 1480 farmaci privi di autorizzazione all’importazione (antiparassitari, antinfiammatori steroidei e farmaci per l’induzione dell’aborto).

Il sequestro rientra nell’operazione “Lagos”, che ha avuto come obiettivo il potenziamento dei controlli sulle merci importate all’aeroporto varesino dalla Repubblica di Nigeria per inibire l’ingresso in Italia di prodotti pericolosi per la salute pubblica, contraffatti e in evasione dei diritti di confine.

Chi portava queste merci in Italia è residente nelle province di Torino, Novara, Ferrara, Cremona, Roma e Pavia; sono stati segnalati alla competente Procura della Repubblica di Busto Arsizio per le violazioni contestate.