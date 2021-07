Si perde al Campo dei Fiori, soccorso e portato in salvo da Drago 84 dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 luglio l’equipaggio dell’elicottero Drago 84 dei Vigili del fuoco ha effettuato un intervento di soccorso sul massiccio del Campo dei Fiori sopra Varese a quota 900 metri.

Una persona durante un’escursione ha perso il sentiero ritrovandosi in una zona impervia senza sapere come ritrovare il tracciato. L’equipaggio di Drago 84 decollato da Malpensa, ha individuato la persona, che era illesa, e l’ha recuperata con il vericello e portata in una zona sicura.

L’intervento si è svolto in collaborazione con il personale dei Vigili del fuoco del comando di Varese.