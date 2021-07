Vaccini e tamponi gratuiti agli studenti per ripartire in presenza

«Vogliamo mettere in sicurezza la ripresa autunnale, in particolare quella delle scuole, dove la didattica a distanza ha mostrato limiti e ha creato problemi» Lo ha affermato l’assessore al Welfare lombardo Letizia Moratti illustrando gli obiettivi della campagna vaccinale.

Fino a oggi, il 65% della popolazione nella fascia scolare 12-19 anni si è vaccinata o registrata per l’appuntamento: « Ci stiamo attrezzando con ulteriori misure per una ripresa scolastica in sicurezza – ha assicurato l’assessore – anche con i tamponi. Per la fascia 12-14 anni tamponi antigenici gratuiti presso le farmacie e le Asst, misura che verrà ampliata alla fascia 6-12 anni, anche in considerazione del fatto che questo target non è vaccinabile. Abbiamo avviato sperimentalmente il test salivare per i più giovani e continueremo in coerenza con le decisioni ministeriali. Proseguiremo con la genotipizzazione di tutti i tamponi positivi, ampliandola sino agli under 12».

PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITÀ – «Un’attenzione particolare – ha puntualizzato Letizia Moratti – è rivolta agli insegnanti e al personale della scuola, compresi gli operatori delle mense e gli autisti degli scuolabus, per creare un ambiente quanto più possibile Covid free. Vaccinazioni aperte anche ai non residenti che lavorano in Lombardia nella scuola pubblica e parificata. Su 333.000 persone occupate nella scuola risulta già vaccinato l’82%, comunque al di sopra della media nazionale. Tra i ventenni siamo all’81% di adesione al vaccino. Lavoriamo quindi per didattica in presenza all’Università».