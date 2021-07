A Varese l’incontro della lista Progetto Concittadino e Colletiv*, “Per cambiare insieme la città”

Oggi pomeriggio (sabato 3 luglio), villa Mirabello ha ospitato il terzo appuntamento de “La città insieme”, un evento organizzato dalla lista civica Progetto Concittadino e Colletiv*, che vede coinvolta la comunità varesina in laboratori aperti di immaginazione collettiva. Le idee di tutti per ragionare insieme su come poter migliorare la nostra città.

Ospite di questo incontro, Filippo Del Corno, assessore alla Cultura di Milano: «Dopo un periodo di difficoltà come quello che abbiamo appena passato, dove il confronto con la comunità era molto difficile, mi sembra che l’energia che scaturisce da occasioni come questa sia un’energia propositiva, che può diventare un elemento di coesione e unione della comunità cittadina», ha dichiarato.

«Bisogna cambiare anche le pratiche politiche e di partecipazione – ha affermato Cinzia Iommazzo di Progetto Concittadino – “Noi pensiamo che nel governo della cosa pubblica i momenti di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza debbano essere rafforzati e valorizzati, per far sì che la parola partecipazione non sia solo uno slogan ma una pratica politica quotidiana».

Sono già molte le proposte raccolte nel corso dei primi due momenti di confronto con la città e tante altre quelle di oggi. Il risultato di questi laboratori partecipativi costituirà il Manifesto Programmatico di Progetto Concittadino 2021.