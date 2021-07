In viaggio tra grandi ecosistemi e piccole ansie: letture per bambini

Questa settimana ho scovato per voi un albo interessantissimo e una storia da morire dal ridere, entrambi editi da Salani.

Le meraviglie della terra

“Le meraviglie della terra” è un ottimo strumento per capire come funziona il nostro pianeta e gli ecosistemi. Dagli abissi della barriera corallina ai grattacieli delle immense metropoli, dal tronco di un albero ai ghiacciai del Circolo polare artico.

Ogni angolo della Terra racchiude un tesoro: ecosistemi complessi in equilibrio da millenni, che rappresentano la più grande ricchezza di cui l’umanità dispone. Imparare a gestire queste risorse è una sfida che ci riguarda tutti da vicino.

Ma qual è il primo passo da compiere per proteggere il pianeta?

Scoprire com’è fatto, quali piante e animali lo abitano, di che cosa hanno bisogno per essere preservati.

Le meraviglie della Terra è il libro perfetto per guidare in questo viaggio i lettori di tutte le età.

Le meraviglie della Terra,

di Rachel Ignotofsky

Salani editore – € 18

Età di lettura: da 9 anni

Charlie diventa un pollo

Per i più grandi Charlie diventa un pollo è la storia perfetta da leggere sotto l’ombrellone.

Charlie nasconde un incredibile segreto… Sa trasformarsi in animale. Quale? Be’, un po’ a caso… Una pulce. Un piccione. Perfino un rinoceronte. L’unico, piccolissimo problema, è che gli succede solo quando è in ansia, e di cose di cui preoccuparsi ne ha parecchie: suo fratello (che è in ospedale). I suoi genitori (nel panico). E i bulli a scuola (che lo hanno preso di mira).

Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Charlie dovrà capire come fare i conti con questo suo nuovo folle potere. E in fretta!