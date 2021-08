27 agosto, Ten dei Pearl Jam compie 30 anni

Compie trent’anni Ten, album di esordio dei Pearl Jam, oggi la più longeva band uscita da quel genere anomalo che fu il grunge, agli albori degli anni Novanta.

Il disco è uscito il 27 agosto del 1991, a meno di un anno dagli eventi che avevano portato alla formazione della band, con l’arrivo di Eddie Vedder a completare la formazione che ruotava intorno a Jeff Ament e Stone Gossard, a cui si era aggiunto Mike McCready (alla batteria Dave Krusen subentrò a Matt Cameron, che aveva suonato nel demo ed era destinato a tornare dieci anni dopo nelle file dei Pearl Jam).

Il disco, prodotto da Rick Parashar, fu registrato a marzo 1991: avrebbe dovuto prendere il nome dal giocatore di basket Mookie Blaylock, ma per ragioni di diritti la casa discografica si oppose e i Pearl Jam mantennero il suo numero – Ten, appunto – come omaggio.

Le canzoni passavano da ballate con suoni distorti (che sarebbero diventate un marchio di fabbrica dei Pearl Jam) a pezzi sostenuti da riff destinati a divenire epici, in primis quello di Alive, la canzone più celebre, con un testo intenso che entrava nel cuore della scrittura autobiografica di Eddie Vedder.

Insieme a a Nevermind dei Nirvana e Dirt degli Alice in Chains e a un paio di album coevi dei Soundgarden, rappresentò il disco-simbolo del grunge, esploso come una fiammata nei primissimi anni Novanta (anche se le radici risalivano già all’ultimo biennio degli anni Ottanta). Una attitudine – più che un genere musicale vero e proprio – che caratterizzò una generazione, come quindici anni prima era stato il punk.

Pur divenuto un fenomeno globale, il grunge rimase un “genere” legatissimo alla scena della città di origine, Seattle, divenuta per pochi anni una capitale indiscutibile del rock e del rock alternativo. A Seattle si erano formate tutte le principali band, tra cui anche i Mudhoney (la “ala” più punk del grunge) e i Green River (quasi antesignani dei Pearl Jam).