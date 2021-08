Angei, si candida con Matteo Bianchi anche “l’altro giovane” della Lega

Al comunicato mandato venerdì dall’ufficio stampa della Lega, che ha anticipato i giovani in lizza con la loro lista, ancora non ufficialmente presentata, evidentemente mancava ancora un nome: in solitaria si presenta infatti, due giorni dopo la notizia, un nome già noto ai varesini ma un giovane a tutti gli effetti, avendo solo 23 anni, Stefano Angei.

«Questa è la sfida delle sfide per Varese – Commenta così Stefano Angei annunciando la sua candidatura nella lista della Lega – Dopo la pandemia e da 5 anni di una gestione amministrativa pessima del PD, oggi c’è la possibilità di voltare pagina e fare un cambio deciso di passo, con la candidatura di Matteo Bianchi a sindaco».

Il 23enne è laureando in Giurisprudenza all’Università degli Studi dell’Insubria ed è già un volto noto della politica varesina, nonostante la giovane età: ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Carroccio e del movimento giovanile del partito, da Coordinatore del Gruppo Giovani di Varese a Coordinatore degli Studenti a livello regionale. Attualmente è consigliere di quartiere per le zone di Biumo Inferiore, Centro e Brunella.

«L’opportunità va colta, bisogna dare una visione a Varese e garantirle un futuro senza però dimenticare le questioni del quotidiano, come il decoro urbano e la sicurezza – continua Angei –

Le premesse sono buone, Bianchi è un ottimo amministratore e lo ha già dimostrato. Inoltre il fatto che in lista possano esserci persone come Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio Regionale, è una garanzia per tutti i varesini». Svelandoci quindi un possibile nuovo nome nella lista ancora non resa pubblica della Lega: quella della consigliera regionale che è stata tra i nomi fatti per la candidatura a sindaco di centrodestra.