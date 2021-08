Area Ex Mizar, apre un nuovo punto vendita: il sindaco Antonelli taglia il nastro

È toccato al sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, tagliare il nastro di un nuovo grande punto vendita in città, quello aperto nell’area ex-Mizar da Tigotà, la nota catena che si occupa di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e la cosmetica.

«Quando si apre una nuova struttura a Busto Arsizio, per me è un successo – ha detto lo stesso Antonelli – perché lo sviluppo economico del nostro territorio è un imperativo a cui dobbiamo la massima attenzione e che nella situazione di emergenza sanitaria in cui versa il nostro Paese è ancora più importante». Il primo cittadino ha sottolineato come questa apertura avvii il processo di ristrutturazione di una grande area a ridosso del Sempione, dove sono previsti progetti anche per il Campus sportivo, l’ospedale unico e il sottopasso che collegherà il centro a Sant’Anna.

Secondo quanto comunicato dalla catena, il nuovo Tigotà impiegherà sette donne neo assunte la cui età media è di 29 anni: si aggiungono a una forza lavoro di oltre 4.100 dipendenti al femminile su un totale di circa 4.900 persone in tutta Italia. «Stiamo gradualmente tornando alla normalità e vogliamo continuare a dare il nostro contributo – ha spiegato il presidente di Tigotà, Tiziano Gottardo – Continueremo a investire su questo territorio e sulle persone».