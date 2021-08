Caldo e afa fino a Ferragosto, poi arrivano i temporali

Saranno venerdì e sabato le giornate più calde qui nel Varesotto. Lo spiega Paolo Valisa meteorologo del Centro Geofisico Prealpino che annuncia un innalzamento delle temperature di qualche grado: potremo quindi raggiungere i 34/35 gradi in città.

Niente a che vedere con i 48.8 gradi di Siracusa, registrati ieri; noi godiamo del privilegio di vivere ai pedi delle Prealpi ma soprattutto del fatto che l’alta pressione si è sviluppata in “orizzontale” più che in verticale e ci ha solo lambito. L’Italia è di fatto spaccata in due dall’inizio della stagione: se il Sud sta vivendo un’estate torrida, noi abbiamo avuto il luglio più piovoso dagli anni ’60.

«Le temperature nella prima decade di agosto sono state attorno ai 27/28 gradi e solo nei primi giorni di questa settimana si è arrivati a 31: nella norma diciamo, ma abbiamo avuto un luglio con temperature al di sotto della media – spiega Valisa – Il caldo si farà sentire ancora per qualche giorno anche nelle nostre zone, ma lunedì arriveranno i primi temporali».

Qualche curiosità. La media delle temperature massime nella seconda decade di agosto nel periodo tra il 1981 e il 2010 è stata di 27 gradi e mezzo: «Nel basso Varesotto in questi giorni si è arrivati a 31 gradi e appunto, nei prossimi giorni a Varese città, si toccheranno i 35 – dice ancora Valisa – Circa cinque gradi in più della media. Stessa cosa per le minime: dovrebbero essere di 17,5 gradi e invece saranno intorno ai 19/20 gradi».

Quale è stato il giorno più caldo fino ad Oggi? Il 18 luglio quando il termometro ha toccato i 31,7 gradi. Ma ora li supereremo. Invece il record assoluto a Varese lo si raggiunse il 4 agosto 2017 con 36,3 gradi, mentre nell’estate del 2003 ci fermammo a 36.0 gradi. L’anno scorso il 1° agosto fu il giorno più caldo con 35,4° , questa volta non toccheremo quelle punte.

Tornando ad oggi: si tratta quindi, almeno per noi qui al Nord, di resistere ancora per 48/72 ore al massimo. Resta la preoccupazione per la situazione generale: «Lo zero termico in questi giorni è a 4500 metri – dice ancora Valisa – I benefici di cui hanno goduto i ghiacciai a luglio, si stanno perdendo e l’erosione è ricominciata».

Per il pic nic di Ferragosto, se non siete in vacanza, cercate un luogo fresco, magari accanto a un corso d’acqua. Sabato sarà ben soleggiato su tutta la regione con qualche cumulo nel pomeriggio. Asciutto e molto caldo con temperature. Situazione simile domenica 15 agosto, poi lunedì mattina prevarranno le correnti atlantiche e arriveranno i primi temporali che ci regaleranno un po’ di frescura.