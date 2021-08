Certificato Covid, quando è richiesto in Svizzera

Non serve, per il momento per entrare al ristorante o nei negozi, anche se sull’utilizzo del certificato Covid anche in Svizzera il dibattito è aperto. Attualmente il pass che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o un tampone recente negativo, nella Confederazione è richiesto solo in alcune occasioni. Rientrano in questo caso per esempio le grandi manifestazioni con oltre mille partecipanti.

Di seguito i chiarimenti dell’Ufficio federale della sanità pubblica: