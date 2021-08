Certificato Covid per ristoranti e musei, anche la Svizzera verso l’obbligo del green pass

Anche la Svizzera sta valutando la richiesta di estendere l’obbligatorietà del certificato Covid per accedere a una serie di luoghi al chiuso. Ristoranti, musei, cinema: sono questi i locali interessati dal provvedimento di Berna.

Una decisione che il Consiglio federale sta valutando a fronte dell’aumento dei ricoveri che si è verificato nelle ultime settimane. La scelta di inasprire i provvedimenti è stata sottoposta alla consultazione dei cantoni e delle parti sociali.

Qui i dati aggiornati relativi alla Svizzera

Sul green pass, sulla base dell’esperienza di altri paesi tra cui Francia e Italia, la Confederazione sta discutendo ormai da molti giorni. Attualmente la certificazione non è richiesta per accedere a locali e ristoranti.

Intanto anche la Svizzera continua a puntare sulla campagna vaccinale. Tra le ultime novità la decisione di aprire a frontalieri (tutti i lavoratori pendolari e non solo quelli del settore sanitario) e agli svizzeri all’estero la possibilità di vaccinarsi gratuitamente nella Confederazione. Nei prossimi giorni in Canton Ticino è prevista inoltre l’attivazione di un punto vaccinazioni “itinerante”, proprio per ampliare le opportunità di effettuare il vaccino.

La decisione di Berna sull’eventuale obbligatorietà del green pass è attesa settimana prossima ma non mancano le prese di posizione contro un eventuale provvedimento. Critiche sono arrivate da alcuni partiti populisti e da molte associazioni di categoria dei settori interessati.