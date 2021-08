In Corte del Doro una mini-maratona di letture per bambini

A chi pensa di sapere tutto degli animali e del cibo, a chi è sicuro che tutto ciò che vede sia proprio ciò che appare: il nuovo appuntamento con “Fiabe in corte” è dedicato ai genitori pieni di certezze e soprattutto ai loro figli: domenica 8 agosto alle ore 16 in Corte del Doro, in centro a Castiglione Olona, si svolgerà una mini maratona di letture proposta dall’associazione castiglionese ArteDiem.

Ai piccoli partecipanti sarà presentato un mondo come mai visto prima, per curiosi esploratori pronti all’avventura.

La Corte del Doro di via Roma 29, in centro a Castiglione Olona.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castiglione Olona, è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria contattando ARTE DIEM al numero 347 1607885.