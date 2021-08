Covid, ricoveri ancora in calo all’ospedale di Varese

All’ospedale di Circolo di Varese, dove sono concentrati i reparti destinati al ricovero di pazienti Covid, la situazione resta stazionaria.

Con la quarta ondata di contagi, che dai dati relativi ai tamponi sembra essere in forte calo, non c’è stata la stessa ripercussione in termini di ricoveri ordinari e in terapia intensiva e, al momento, il numero dei pazienti è fermo a 29, più o meno come settimana scorsa.

Dei pazienti ricoverati 21 sono positivi e 8 classificati ancora come sospetti covid. Tra le situazioni più serie ci sono 3 pazienti assistiti con casco Cpap e 4 in terapia intensiva.