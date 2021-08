Dhl ha ordinato dodici aerei elettrici

Dhl Expres ed Eviation, il produttore globale di velivoli completamente elettrici con sede a Seattle,hanno annunciato ch che il gigante tedesco delle spedizioni è la prima compagnia ad ordinare da Eviation 12 aerei eCargo Alice completamente elettrici, a emissioni locali zero.

Eviation prevede di consegnare a DHL Express l’aereo elettrico Alice nel 2024.

«Crediamo fermamente in un futuro con una logistica a emissioni zero», afferma John Pearson, CEO di DHL Express. «I nostri investimenti seguono sempre l’obiettivo di migliorare la nostra impronta ecologica. Nel nostro percorso verso una logistica sostenibile, l’elettrificazione di ogni modalità di trasporto svolge un ruolo cruciale e contribuirà in modo significativo al nostro obiettivo di sostenibilità generale di zero emissioni. Fondata nel 1969, DHL Express è nota da decenni come pioniera nel settore dell’aviazione. Abbiamo trovato il partner perfetto con Eviation, che condivide la nostra stessa visione e insieme decolleremo verso una nuova era dell’aviazione sostenibile».

Nazzarena Franco, CEO di DHL Express Italy, ha sottolineato come «anche in Italia ogni scelta strategica e operativa è ispirata alla sostenibilità: dalle nuove infrastrutture a basso impatto ambientale come Malpensa, Campegine e prossimamente Bologna, al potenziamento della flotta di veicoli elettrici per l’ultimo miglio, alla razionalizzazione dei processi per ridurre le emissioni. La nostra aspirazione è di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, attraverso azioni concrete nell’ambito di operazioni sempre più sostenibili».

Alice, l’aereo elettrico, si vedrà anche a Malpensa? Difficile dirlo oggi. L’aereo elettrico certo non è destinato alle rotte principali, ma al cosiddetto “feederaggio”, le rotte locali: pilotabile da un singolo pilota, trasporterà 1.200 chilogrammi e avrà una portata massima fino a 815 chilometri (440 miglia nautiche). Alice opererà in tutti gli ambienti attualmente serviti da velivoli a pistoni e a turbina.

L’aereo è ideale per i collegamenti di feederaggio (per esempio verso le isole) richiede meno investimenti nell’infrastruttura a terra. Alice può essere ricaricato durante le operazioni di carico e scarico, garantendo tempi di consegna rapidi.

«Fin dal primo giorno, abbiamo fissato un obiettivo audace per trasformare l’industria aeronautica e creare una nuova era con gli aerei elettrici», ha affermato il CEO di Eviation Omer Bar-Yohay. «La collaborazione con aziende come DHL, leader nel trasporto merci sostenibile, è una testimonianza che l’era elettrica è alle porte. Questo annuncio è una pietra miliare significativa nella nostra ricerca per trasformare il futuro del volo in tutto il mondo».