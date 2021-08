DoteComune, aperta la selezione per tirocinanti nei Comuni lombardi

ANCI Lombardia ha pubblicato il 29 luglio un avviso di DoteComune per la selezione di 54 tirocinanti da inserire nei Comuni della Lombardia. Sono quattro i posti disponibili nel Comune di Varese .

«DoteComune rappresenta un’opportunità per avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione locale – dichiara l’assessore alle Risorse per la crescita, Politiche giovanili e Partecipazione Francesca Strazzi – E’ un’iniziativa di cittadinanza attiva e di formazione continua che promuove lo sviluppo di competenze strategiche, spendibili nell’inserimento o reinserimento lavorativo. Il Comune di Varese offre a quattro persone la possibilità di sperimentarsi in un percorso professionalizzante, garantendo un affiancamento costante durante la formazione sul campo».

Nello specifico si tratta di un tirocinio della durata di 12 mesi nell’Unità Specialistica Formazione; un tirocinio della durata di 12 mesi presso l’Ufficio Ricerca e Selezione del Personale, un tirocinio della durata di 12 mesi di cui 3 mesi al Servizio Statistica e 9 mesi presso l’Unità Specialistica Formazione; infine un tirocinio della durata di 12 mesi di cui 3 mesi al Servizio Statistica e 9 mesi all’Ufficio Servizio civile, tirocini e lavoro accessorio.

Ogni tirocinio comporta un impegno settimanale medio di 20 ore, che comprende anche la formazione d’aula da svolgersi nelle sedi indicate da ANCI. Ai tirocinanti saranno riconosciuti un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di Regione Lombardia.

La domanda di partecipazione, contenuta nell’avviso pubblicato da Anci, può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo di via Sacco n.5 – Varese, completa della documentazione richiesta. Gli orari per la consegna della domanda sono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Oppure può essere spedita a mezzo del servizio postale all’indirizzo Comune di Varese – via Sacco n. 5 – 21100 Varese, DoteComune c/o Ufficio Servizio Civile, Tirocini e Lavoro accessorio, o tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.