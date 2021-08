Due incidenti in pochi metri a Cascinetta di Gallarate

Incidente stradale con tre ragazzi feriti (non in modo grave) a Gallarate, a Cascinetta: due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Riva, nella zona vicino al casello autostradale e alle Sorelle Ramona.

È successo poco prima delle 15 di martedì 10 agosto. Sul posto sono intervenute due ambulanze dalla vicina sede della Croce Rossa Gallarate e una terza in supporto da Busto Arsizio.

Sono stati coinvolti tre ventenni, una ragazza e due ragazzi: due sono stati portati in “codice giallo” (feriti ma non in modo grave) agli ospedali di Gallarate e Legnano, uno a Busto Arsizio in “codice verde”.

Poco più di un’ora dopo il 118 è intervenuto anche nella vicina via Pegoraro, nel primissimo tratto tra il centro e Cascinetta: una donna di 50 anni è stata investita vicino all’incrocio con via Riva: la donna è finita in ospedale al Sant’Antonio Abate, ferita ma non in pericolo di vita