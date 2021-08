Gli alpini di Gallarate in festa dal 20 al 22 agosto

Alpini in festa nella zona di Gallarate: il 20, 21, 22 agosto l’area feste di Casorate Sempione (via Roma 100) ospita una tre giorni all’insegna della socialità e dei buoni sapori per le penne nere e tutti i simpatizzanti.

Per tre giorni lo stand gastronomico sarà aperto dalle 12.30 per pranzo e dalle 19.30 per la cena.

Il menù? Si può scegliere tra stufato d’asino con polenta, bruscitt con polenta, il baccalà alla vicentina con polenta oppure le classiche salamelle e patatine fritte.

Solo nella giornata di domenica sarà poi proposto il gnocco fritto con crudo di Parma.

La festa è promossa dal Gruppo Alpini di Gallarate, nato nel 1929, che fa parte della Sezione provinciale di Varese.