Finisce contro un muro a Cesate, auto completamente distrutta

Incidente a Cesate, nel Milanese, alle 16 di martedì 6 agosto. Un’auto è finita contro un muro in via Giuseppe Verdi.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro di un edificio.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada e hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito, un uomo di 35 anni in codice rosso.