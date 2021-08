Impegno e Condivisione: ecco i candidati della lista che sostiene Boldrini a Brezzo di Bedero

In occasione della comunicazione della sua candidatura alla carica di Sindaco di Brezzo di Bedero, Daniele Boldrini, aveva preannunciato di puntare sull’operosità e sulla collaborazione.

Ecco, dunque, arrivato il momento di svelare i componenti della lista di candidati che hanno scelto di condividere questo percorso comune: «Un percorso costruttivo per migliorare, insieme, il nostro paese – spiega il candidato sindaco Boldrini -. In questo momento molto particolare che sta vivendo la nostra società, con pesanti problematiche economiche e sociali, assume grande rilievo il valore della condivisione, la possibilità di operare uniti per il benessere dei Cittadini».

A supporto di Daniele Boldrini, con la lista “Impegno e condivisione”, si presentano:

Fulvia Gabriella Arioli, Margherita Ferlin, Francesca Galante, Davide Boscaro, Samuel Cuccu, Giuseppe Di Rocco, Angelo Mario Ferloni, Ferdinando Meneghini, Alfredo Michea.