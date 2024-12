Natale Gospel a Casa Paolo di Brezzo di Bedero

Venerdì 20 dicembre l’Associazione Casa Paolo invita a Brezzo di Bedero, via Baumgartner 10, al tradizionale concerto di Natale, affidato quest’anno ad un’eccellenza musicale varesina, il GreenSleeves Gospel Choir, diretto dal Maestro Fausto Caravati.

Una serata di sicura energia ed emozioni, con grandi voci ad interpretare un repertorio estremamente coinvolgente di brani natalizi della tradizione afro-americana. L’ensemble è attualmente composto da circa 25 coristi, accompagnato da varie formazioni strumentali, in base al tipo di evento: pianoforte, trio jazz, soul band e orchestra pop di 30 elementi. Dopo il concerto seguirà un momento conviviale e di condivisione organizzato dall’Associazione. L’ingresso è libero.

GreenSleeves Gospel Choir nasce nel 1992 grazie all’iniziativa di Fausto Caravati volta a riunire giovani desiderosi di esprimersi attraverso la calda musica gospel. Dalla sua nascita il GGC si è esibito in circa di 1000 concerti tenuti in chiese, teatri e piazze in Italia e all’estero. Nel 1998 esegue per la prima volta in Italia la Gospel Mass di Robert Ray. Nel 2002, per i dieci anni dalla sua fondazione, esegue il concerto di Natale Christmas is Coming accompagnato dall’orchestra d’archi New Garden Pop Orchestra. Nel 1997 è stato pubblicato “The Gospel Train”, primo CD del coro cui è seguita nel 1999 l’uscita del primo CD Live “Everybody Let’s Praise The Lord”. Nel 2001 è stata pubblicata la prima raccolta di Gospel italiano nella quale è inserito un brano tratto dall’ultimo lavoro discografico. Nel 2007 il GGC ha presentato il CD Live at Varese Gospel Festival in occasione del 15° anno di attività. L’ultimo CD del coro “A Gospel Heart” è stato registrato a Varese nel 2015. Il 31 ottobre 2019 è invitato dalla Fondazione don Gnocchi in Vaticano, all’udienza del giovedì in Aula Paolo IV dove, davanti a quasi 6.000 pellegrini, canta con grande emozione per Papa Francesco.

Nel Maggio 2021 “Solevoci” ha selezionato 18 tra le migliori voci del gospel italiano per accompagnare in un brano Andrea Bocelli in occasione di “The Journey”, il tour che il tenore ha realizzato in alcuni luoghi significativi della via Francigena. Nel suggestivo scenario dei resti dell’omonima Abbazia di San Galgano Fausto Caravati ha diretto il coro “Solevoci and Friends” in un’emozionante Hallelujah di Cohen con Andrea Bocelli e Tori Kelly sulle note del quartetto dei “40 Fingers Guitar Quartet”. Nel 2023, Solevoci con il coro Greensleeves porta in teatro lo spettacolo Christmas Joy, accompagnati da Musaico Orchestra e con la voce narrante di Stefano Orlandi, in tre date sold out nei teatri di Gallarate, Varese e Busto Arsizio, tutte con finalità benefiche.