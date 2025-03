Bocce: ritorno in campo con colpi di scena

I campionati delle massime serie, dopo la pausa di riflessione durata due settimane dalla fine dei gironi d’andata, hanno ripreso con rinnovata lena i rispettivi gironi di ritorno, dando inizio a quella fase discendente che avrà il compito di confermare le indicazioni emerse nelle prime nove giornate, oppure stravolgerle, fornendo spazi a chi sembrava confinato nelle posizioni di retroguardia.

Nella serie A, la Caccialanza riprende con convinzione il discorso delle vittorie, che sembrava rallentato dopo il pareggio con Montegrillo: i punti di vantaggio sulle seconde – ora Brescia e Montegrillo – sono saliti a nove, sono cambiati gli immediati inseguitori, mentre rimane in sostanza inalterata la concentrazione di tutte le altre otto compagini in soli sette punti con l’unica eccezione di Cofer Metal Marche – a quattro punti – che comunque denota segni di risveglio essendo riuscita a conquistare in casa il successo contro Flaminio che era seconda prima della sosta.

Nel Campionato di serie A2 Possaccio guardava dall’alto la classifica con un vantaggio di sei punti su Mister Energy: doveva rendere visita a Roseto con la quale aveva pareggiato a fatica fra gli anfratti lacustri, riuscendo ad acciuffare la divisione della posta solo all’ultimo incontro, tuttavia le escursioni in trasferta avevano sempre offerto risultati confortevoli ed era logico ipotizzare comportamenti analoghi.

Così non è stato ed è scaturita una pesante sconfitta per 6-2.

Giornata nera delle borse il 4 marzo causa i dazi preannunciati da Trump, giornata nera per Giuseppe D’Alterio che incappa in un’impressionante serie di sconfitte – entrambe le individuali e altrettanto negative le coppie accanto al fratello Pasquale – con un parziale di 0-4 al quale è stato impossibile porre rimedio con i pareggi della terna Andreani/D’Alterio Pasquale/Signorini e della coppia Andreani/Signorini.

In questo modo Mister Energy si è avvicinata a tre punti, essendo andata a vincere a Città di Nola: ora ai piemontesi toccano tre incontri consecutivi fra le mura amiche che potrebbero indirizzare nuovamente il campionato – la visita a Mister Energy avrà luogo solo il 24 maggio alla sedicesima giornata e per allora i giochi potrebbero essere già ben delineati -, tuttavia quel margine di sicurezza che pareva invalicabile si è di colpo ridotto e non può costituire elemento di tranquillità per il traguardo finale.

Anche il primo girone del campionato di promozione di terza categoria riceve un importante scossone al vertice: Larios nello scontro diretto restituisce il pesante 6-2 all’imbattuta Conturbia, la quale può annoverare l’ottenimento di un punto in più nel computo totale – 43 rispetto a 42 -. Si deciderà tutto all’ultima giornata dove i comaschi andranno a caccia dell’ennesima razzia sui campi della Bederese, decisamente affezionata all’ultimo posto con zero punti, mentre Conturbia, in casa, dovrà confermare il primato cercando di evitare di perdere con Nisciolano e non è detto che ciò sia scontato.

PILLOLE DI BOCCE

29 marzo – Campionato italiano Serie A – 10a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 26 – Montegrillo, Brescia 17 – Flaminio 15 – Vigasio 14 – Boville, Giorgione3Villese 12 –

Kennedy 11 – Mosciano 10 – Cofer Marche 4.

29 marzo – Campionato italiano Serie A2 – 10a giornata

Roseto (TE) – Possaccio (VCO) 6-2 (58-37)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 22 – Mister Energy (SA) 19 – Fontespina (MC) 15 – Città di Nola (NA),

Fossombrone, ASD Arredamenti (BG) 14 – Roseto (TE) 13.

29 marzo – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 9a giornata

Manerese (CO) – Nisciolano (CO) 2-6

Larios (CO) – Conturbia (NO) 6-2

Riposa Bederese (VA)

Classifica

Conturbia 18 – Larios 16 – Nisciolano 13 – Manerese 6 – Bederese 0

21 marzo – Bottinelli Vergiatese – finale regionale serale individuale ABCD

1) Crocifisso – Borghettese (MB)

2) Signorini – Possaccio (VCO)

3) Zarini – Basso Verbano (VA)

4) Viscusi – Caccialanza (MI)

26 marzo – Valle Olona – finale regionale serale coppia ABCD

1) Riccardi/Scapicchi – Paolo Colombo (MI)

2) Franchin/Tondina – Agrate Conturbia (NO)

3) Dandrea/Nunziata – Malvestiti (MI)

4) Albergo/Repossi – Cilavegnese (PV)

31 marzo – Ternatese – prosegue regionale serale individuale ABCD

03 aprile – Cuviese – finale regionale serale individuale ABCD

04 aprile – Casciago – finale regionale serale coppia ABCD

05 aprile – Agrate Conturbia – finale regionale serale individuale ABCD