Brezzo di Bedero, a Casa Paolo la nuova stagione decolla con “La via del lupo”

Il panorama culturale dell’alto Verbano torna a illuminarsi con la ripresa delle attività a Casa Paolo. La suggestiva location di via Baumgartner 10, a Brezzo di Bedero, si prepara a inaugurare la sua nuova stagione di eventi con un appuntamento che promette di affascinare gli amanti della grande narrativa. Domenica 29 marzo, alle ore 17.00, la rassegna “Aperitivo con l’autore” aprirà i battenti ospitando Fausto Vitaliano, che presenterà il suo ultimo romanzo edito da Bompiani, “La via del lupo”. L’iniziativa nasce da una solida sinergia territoriale che vede l’Associazione Casa Paolo collaborare con il Comune di Brezzo di Bedero, la Stagione Nuovi Orizzonti Sonori e la Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’obiettivo è chiaro: trasformare la dimora storica in un laboratorio pulsante di dialogo, dove la letteratura contemporanea diventa il pretesto per un confronto profondo tra autori e lettori, unendo il fascino del paesaggio lacustre alla qualità delle proposte artistiche.

Un viaggio tra misteri e radici calabresi

Al centro dell’incontro ci sarà una storia intensa che oscilla tra il giallo psicologico e il romanzo di formazione. “La via del lupo” racconta il legame tra Americo ed Elvo, due amici cresciuti tra le montagne aspre e selvagge della Calabria. Attraverso una narrazione che alterna la commedia borghese a scenari di una natura fiera e bruciata dal sole, Vitaliano scava nelle ferite del passato e nell’oscurità dei segreti familiari. Non è solo un thriller, ma una riflessione sulla memoria, sul destino e sulla possibilità di trovare la salvezza attraverso l’amore, anche quando il passato torna a bussare in modo prepotente.

L’autore: un maestro del noir e della sceneggiatura

Fausto Vitaliano non è un nome nuovo per chi segue la narrativa di tensione. Calabrese di nascita ma milanese d’adozione, è una firma eclettica capace di spaziare dal giornalismo alla sceneggiatura per giganti come Disney e Rainbow. Già vincitore del Premio Nebbia Gialla nel 2021 con “La mezzaluna di sabbia”, Vitaliano porterà a Brezzo di Bedero la sua esperienza di narratore capace di coniugare suspense e introspezione psicologica, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul suo “laboratorio creativo”.

Un calendario ricco di musica e parole

L’incontro di domenica è solo il primo tassello di un mosaico culturale che accompagnerà il pubblico per tutta la primavera e l’inizio dell’estate. Dopo l’esordio letterario, il programma di Casa Paolo proseguirà con diversi appuntamenti di rilievo. Sabato 11 aprile sarà la volta di un omaggio multimediale a Bob Dylan con i “Cheband?!”, mentre il 16 maggio la scena sarà tutta per il tributo a Ornella Vanoni tra sonorità milanesi e brasiliane. Il mese di giugno vedrà protagonista Susy Zappa con le leggende dei fari bretoni, per poi arrivare al 5 luglio con il concerto “Game of Reeds” che anticiperà la storica Stagione Musicale della Canonica.

L’ingresso alla presentazione di domenica 29 marzo è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dell’associazione o scrivere all’indirizzo email dedicato.