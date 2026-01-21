Grande successo per “Intarsi di Giallo” a Germignaga: scuole e territorio al centro del progetto

Grande soddisfazione per Intarsi di Giallo a Germignaga, la “rassegna nella rassegna” inserita nel più ampio progetto letterario itinerante Intrecci, che si è svolta tra giovedì 15 e sabato 17 gennaio. Un’iniziativa che ha raccolto un pubblico numeroso e attento e che ha coinvolto in modo attivo le scuole del territorio, confermandosi come un’esperienza culturale di forte valore educativo e sociale.

Ideata dall’Associazione Amici del Liceo Sereni e dalla libreria Mondadori Cerutti & Pozzi di Luino, la minirassegna ha visto fin da subito il sostegno dell’Amministrazione comunale di Germignaga, con il sindaco Marco Fazio, che ha creduto in una progettualità capace di intrecciare letteratura, formazione e partecipazione.

Cuore pulsante dell’iniziativa è stato il coinvolgimento delle scuole: ben sedici classi dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, dell’Istituto Comprensivo Luini di Luino e del Liceo Sereni di Luino hanno partecipato, nelle mattinate di giovedì, venerdì e sabato, a laboratori di scrittura dedicati al genere giallo. Guidati dallo scrittore Luca Occhi e dalla scrittrice Sara Magnoli, gli studenti hanno affrontato con entusiasmo la “paura della pagina bianca”, dando vita a racconti e lavori originali, poi esposti nel pomeriggio di sabato alla Colonia Elioterapica.

Un’esperienza che ha messo in luce una sorprendente voglia di raccontare da parte dei ragazzi e delle ragazze, confermando il valore della lettura e della scrittura come strumenti fondamentali di conoscenza, espressione e crescita personale.

Molto partecipato anche l’appuntamento di sabato pomeriggio, sempre alla Colonia Elioterapica, con le presentazioni dei libri di Luca Occhi e Giuseppe Battarino. Il Teatro Italia ha inoltre aderito al progetto attraverso la propria stagione teatrale: lo spettacolo Kohlhaas, inizialmente previsto nei giorni della rassegna, è stato rinviato a sabato 24 gennaio alle 21.

«Questo momento, nato in collaborazione con il Comune di Germignaga – ha sottolineato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, Maria Mazza – si inserisce perfettamente nel Progetto di Promozione alla Lettura attivo da anni nel nostro istituto. L’obiettivo è dare continuità a questa esperienza, creando un dialogo stabile e proficuo tra scuola e territorio».

Una volontà condivisa anche da Maria Luisa Patrizi, presidente dell’Associazione Amici del Liceo Sereni, e da Manuela Nastro della libreria Mondadori Cerutti & Pozzi di Luino, che indicano proprio nelle scuole il fulcro della futura progettazione. Il positivo esito di questo primo “esperimento” rafforza l’intenzione di sviluppare un lavoro sempre più coordinato con le realtà culturali del territorio, come il Teatro Italia diretto artisticamente da Claudio Cadario, e di approfondire ulteriormente il rapporto con le istituzioni scolastiche, aprendosi ogni anno a un genere letterario diverso.

Intanto la rassegna Intrecci si prepara ad annunciare i prossimi incontri con autori e autrici, proseguendo nella sua vocazione itinerante che coinvolge, oltre a Germignaga, anche i Comuni di Luino, Maccagno e Brezzo di Bedero.