Le premiate e i premiati dell’Open Doors Hub e Lab 2021

La giuria di Open Doors ha attribuito i seguenti premi ad alcuni progetti dell’Open Doors Hub, con l’obiettivo di aiutarne lo sviluppo e la produzione:

Open Doors Grant: premio offerto dal fondo svizzero di sostegno alla produzione cinematografica visions sud est (con il supporto dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC) e dalla città di Bellinzona.

Sostegno alla produzione (35’000 CHF) a:

A Useful Ghost

di Ratchapoom Boonbunchachoke

prodotto da Cattleya Paosrijaroen e Soros Sukhum, 185 Films Co.

Thailandia

Sostegno allo sviluppo (15’000 CHF) a:

Sam

di E del Mundo

Prodotto da Pamela Reyes, Create Cinema

Filippine

Sostegno allo sviluppo (10’000 CHF) a:

Our Son

di Luhki Herwanayogi

prodotto da Iqbal Hamdan, Catchlight Pictures

Indonesia

Sostegno allo sviluppo (10’000 CHF) a:

The Beer Girl In Yangon

di Sein Lyan Tun

prodotto da John Badalu, PS Film Production

Myanmar/Filippine/Indonesia

Borsa per lo sviluppo CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée (€ 8’000) a:

Premio ARTE Kino International (€ 6’000) a:

9 Temples To Heaven

di Sompot Chidgasornpongse

prodotto da Kissada Kamyoung, Kick the Machine Films

Thailandia