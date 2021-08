Marnate, si pensa al rientro fra i banchi di scuola per i bimbi delle primarie

Due iniziative finalizzate ad aiutare le famiglie in vista del rientro sui banchi di scuola: è quanto ha messo in campo l’Amministrazione comunale di Marnate in queste settimane.

Ecco nel dettaglio il piano adottato:

«Nonostante sia il mese di agosto, non si ferma la nostra attività, con lo scopo di approfittare di questo periodo per programmare le attività del prossimo autunno insieme alle famiglie – scrive l’Amministrazione comunale in una nota – In vista della ripresa dell’anno scolastico di settembre sono due le iniziative messe in campo a sostegno dei nuclei familiari con minori frequentanti il primo ciclo di istruzione.

Da un lato è stato attivato con successo lo “spazio compiti”: un laboratorio che al mattino chiama a raccolta circa 15 bambini e bambine con la finalità di sostenerli nello svolgimento dei lavori estivi e nel superamento di eventuali lacune per presentarsi pronti all’avvio delle lezioni.

Dall’altro lato l’Amministrazione, sta promuovendo un’indagine per conoscere le esigenze delle famiglie con minori iscritti alla scuola primaria nei periodi di avvio o sospensione delle lezioni, al fine di valutare l’opportunità di programmare interventi integrativi.

La prima campanella, infatti, suonerà giovedì 9 settembre, ma fino a venerdì 17 settembre tutte le classi osserveranno l’orario breve/ antimeridiano, una situazione transitoria che potrebbe però creare delle difficoltà organizzative alle famiglie prive di una rete di supporto nella gestione dei minori.

Stessa situazione che potrebbe verificarsi durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie, dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Per questo motivo l’Amministrazione sta promuovendo un sondaggio per avere contezza del reale bisogno dei cittadini e valutare la possibilità di offrire servizi diurni a favore dei minori frequentanti la scuola primaria Gabelli dal 9 al 17 settembre e durante le vacanze natalizie».

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione anche per ricordare un’importante iniziativa per le abitazioni in locazione:

«Giova anche ricordare che, attraverso il bando pubblicato dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona, è possibile presentare domanda per l’erogazione di contributi volti al mantenimento dell’abitazione in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid. Le domande potranno essere inviate da venerdì 30 luglio 2021 a venerdì 31.12.2021 accendendo al seguente link. Per poter effettuare la domanda bisogna essere in possesso di SPID. Per supporto alla compilazione dell’istanza online i cittadini marnatesi possono prendere appuntamento telefonando al n° 0331/368221».