È morta la donna di Cadrezzate caduta nel fiume Toce

È morta nella notte all’ospedale Molinette di Torino la donna di Cadrezzate precipitata nel fiume Toce in località Maiesso nel comune di Premia nel Verbano Cusio Ossola. La donna che era in gita alle “Marmitte dei giganti” – le pozze che si formano a causa dell’erosione dell’acqua sulle rocce del fiume- è scivolata ed ha battuto violentemente la testa per essere poi trascinata a valle dalle acque impetuose del fiume per un centinaio di metri. La donna riportata a riva da alcuni turisti presenti è stata rianimata a lungo dai soccorritori del soccorso alpino di Baceno, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo essere stata intubata è stata trasportata all‘ospedale di Torino con un trauma cranico. La donna, che aveva 41 anni, è deceduta nella notte. Seguono aggiornamenti