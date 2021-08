Donna di Cadrezzate cade nel Toce: è gravissima

Una donna di 41 anni di Cadrezzate nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 agosto, è caduta nel fiume Toce nella località di Maiesso nel comune di Premia. È scivolata in una pozza ed è stata trascinata per un centinaio di metri, sbattendo la testa sulle rocce. È stata recuperata da alcune persone presenti e rianimata a lungo dai soccorritori. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso alpino di Baceno decima delegazione della Val d’Ossola. «È avvenuto alle Marmitte dei giganti – racconta uno dei soccorritori – un punto molto amato e sempre affollato di turisti per fare le foto. Lì però le rocce sono molto lisce ed è facile scivolare. Il Toce in questo periodo è carico d’acqua e quindi ha una forza notevole in grado di trascinarti a valle. Quando l’abbiamo recuperata è apparsa subito grave. Purtroppo accade spesso». (foto di repertorio)

La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino.