Che novità, tornano i temporali

Prima il caldo, poi le nubi, poi la pioggia: va così, quest’estate. E allora via, altro giro, altra corsa: da mercoledì tornano le precipitazioni, anche se preoccupano meno di quelle della settimana passata. L’allerta è a livello “giallo” per il rischio idrogeologico sulle Prealpi Varesine e per rischio idrogeologico e temporali sull’area dell’alta pianura.

Il bollettino dice per mercoledì “progressivo avvicinamento di una saccatura di origine atlantica con importante afflusso di aria umida dai quadranti meridionali. Nel dettaglio: possibilità già nella prima parte del giorno di locali precipitazioni sotto forma di rovesci o deboli temporali su pianura occidentale, centrale e Prealpi Centro-Occidentali. Dal pomeriggio probabile intensificazione dei fenomeni su Alpi, Prealpi e pianura Nord-occidentale”.

I fenomeni temporaleschi e le piogge più intense saranno più probabili nel corso del pomeriggio/ sera di domani, mercoledì, tuttavia saranno possibili temporali già dal mattino (di debole o moderata intensità) sulle Prealpi e in forma isolata sulla pianura.

Sui settori prealpini occidentali e sulla pianura occidentale, i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati in prevalenza da precipitazioni abbondanti e persistenti, mentre si prevedono più limitati i pericoli di grandine e raffiche di vento.

Per giovedì nella notte e al mattino sono ancora previsti rovesci e temporali sui settori orientali, tendenza ad attenuazione e progressivo esaurimento dei fenomeni entro il primo pomeriggio. Nelle successive ore residua instabilità con possibilità di locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi.