Nuovo acquisto per la Saronno Softball

La Saronno Softball annuncia l’arrivo di Noa Armirotto che si unirà alla squadra saronnese che milita in Serie A1 e farà parte del roster per la Coppa delle Coppe che avrà inizio il 16 agosto.

23 anni, interbase/esterno, Noa Armirotto è una giocatrice nata e cresciuta in Belgio, dove ha giocato a softball fino ai 13 anni, prima di trasferirsi in Olanda e giocare nel campionato “orange”.

All’età di 18 anni Noa si trasferisce in Florida per giocare per il Florida State College di Jacksonville. Giocherà lì per due anni prima di tornare in Olanda, dove attualmente vive, gioca a softball e lavora.

«Sono davvero contenta di essere qui, non vedo l’ora di giocare per questo club fantastico e sono curiosa di vedere cosa ci aspetta nel nostro futuro insieme – commenta la giocatrice -. La squadra e il club puntano davvero in alto, hanno grandi aspettative e io sono grata di poter essere parte di questo viaggio. Faró del mio meglio per aiutare la squadra in questa competizione incredibile».