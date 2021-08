Nuvole e qualche temporale ma il sole è dietro l’angolo

Risveglio con le nuvole domenica 22 agosto. Le previsioni del Centro Geofisico osservano una veloce perturbazione che transita oggi a Nord delle Alpi determinando un aumento dell’instabilità atmosferica. In seguito l’espansione di un promontorio anticiclonico sulle Isole Britanniche e l’afflusso di correnti dai settori settentrionali riporteranno il bel tempo.

La giornata di oggi vedrà progressivamente l’aumento della copertura nuvolosa. Rovesci e temporali nel pomeriggio più probabili su Alpi e Prealpi. Non escluso qualche fenomeno anche sulla pianura. In serata asciutto con vento da Nord. Temperature massime in lieve diminuzione.