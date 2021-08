Pagelle ai manager della sanità: buoni i voti dei direttori varesini

87/100 per il 2019 e 90/100 per il 2020. Sono arrivate le pagelle per i manager della sanità pubblica. Lo scorso 2 agosto la giunta regionale ha approvato i voti con decreti diretti a ogni singola azienda.,

I voti sono stati assegnati al dg dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli e alla sua squadra composta dal direttore sanitario Lorenzo Maffioli, il direttore socio sanitario Ivan Mazzoleni e quello amministrativo Ugo Palaoro.

Leggermente migliore nel 2019 la votazione del dg dell’ASST Valle Olona Eugenio Porfido e della sua equipe ( Dssa Paola Giuliani, dr Marino Dell’Acqua e dr Marco Passaretta.) che ha ottenuto 89/100 mentre lo scorso anno ha avuto 90/100.

Le votazioni fanno riferimento all’ esito della valutazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per gli anni 2019 – 2020 e indicazioni per la corresponsione del relativo incentivo economico”;

Tra gli obiettivi raggiunti ci sono:

Recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa dell’emergenza Covid 2019 – Produzione del secondo semestre 2020 pari ad almeno il 95% della produzione del secondo semestre 2019 – peso 25;

Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera – peso 20;

Attuazione del piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali della rete territoriale – peso 25;

Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell’emergenza da SARS-COV-2 (Covid 19) compresa la rimodulazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi LEA/NSG – peso 30;

Gestione e attuazione del Programma regionale per la raccolta di plasma iperimmune – peso 20;

Piena attivazione della Centrale Operativa 116117 – peso 30;

I voti della “pagella” corrispondono a un incentivo economico nella misura uguale a quella del voto: al dg Bonelli andrà un incentivo dell’87% per il 2019 e del 90% per l’anno successivo; mentre al dg Porfido spetterà un incentivo dell’89% per il 2019 e del 90% per l’anno scorso.