Picnic sotto le stelle tra linci, orsi, sciacalli e pianeti

Si chiudono con la serata di venerdì 27 agosto gli appuntamenti con i Picnic sotto le stelle del Parco Pineta. Questa volta la serata si intitola “Vita da Naturisti – A caccia di linci sciacalli, orsi”.

I naturalisti sono esseri strani: amano andare in mezzo a foreste e boschi di notte, cercare le tracce nascoste che rivelano una presenza elusiva, rimanere ore intere ad aspettare un suono… Sì sono creature strane, ma hanno storie incredibili da raccontare. Ascoltiamone alcune da chi è andato a cercare linci, orsi e sciacalli dorati in giro per le Alpi.

A seguire, al calar del buio, osservazione di Giove, Saturno e di altri corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

Per partecipare è necessaria la prenotazione online scrivendo a info@astronatura.it con il numero di posti per cui si richiede la prenotazione .

La quota di partecipazione individuale è di €15 (per minori di 14 anni ridotto a €10).

In caso di pioggia la serata è annullata.