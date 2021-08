Rescaldina, all’ex Auchan un nuovo punto vendita di Mondo Convenienza

Mondo Convenienza apre negli spazi al primo piano del centro commerciale di Rescaldina una volta occupati dall’ex Auchan. Il nuovo punto vendita chiude di fatto la “telenovela” che per mesi ha tenuto banco in paese sul futuro dell’area al piano superiore precedentemente occupata dall’ipermercato, ultima carta che rimaneva ancora da scoprire per completare il quadro dei nuovi occupanti di via Togliatti.

Il lungo addio ad Auchan era iniziato ormai quasi un anno e mezzo fa con la trattativa che ha portato l’ipermercato del paese nel gruppo Margherita Distribuzione e si è concluso a novembre dello scorso anno con l’apertura del nuovo Spazio Conad, scrivendo la parola in calce ad una storia iniziata ufficiosamente nell’estate del 2000 ed ufficialmente con il taglio del nastro del successivo 11 settembre, quando il centro commerciale aveva aperto i battenti con i suoi 16mila metri quadri di negozi, divisi a metà tra ipermercato e vetrine della galleria commerciale.

Arrivato sul territorio come una novità dirompente, Auchan ha salutato un po’ in sordina, prima dimezzando gli spazi e poi chiudendo per la ristrutturazione legata al cambio di insegna. Nei suo quattro lustri di “storia rescaldinese”, il centro commerciale di via Togliatti non ha mai smesso di far discutere la politica cittadina, in un dibattito culminato prima nelle polemiche relative all’ampliamento della struttura e poi in quelle legate allo stallo del progetto, che nei piani dell’amministrazione, grazie alle risorse economiche che arriveranno dall’accordo di programma, dovrebbe servire a finanziare un piano da due milioni di euro per riqualificare il Parco del Rugareto nel segno della sicurezza e della mobilità sostenibile.

Per mesi l’ipotesi più accreditata per il futuro degli spazi al piano superiore sui quali fino a qualche mese fa svettava l’uccellino rosso e verde è stata quella dello “sbarco” di Ikea, per il quale si parlava di uno spazio dedicato a consulenza, progettazione e raccolta ordini. Già a gennaio, però, i rumors sull’apertura del colosso svedese in via Togliatti aveva perso mordente di fronte alla certezza dell’apertura – inizialmente prevista per maggio – di un punto vendita Mondo Convenienza in paese e alla relativa ricerca di 80 membri dello staff: numeri indicativi di spazi importanti, che avevano da subito fatto pensare all’ex Auchan. E ora il nuovo store compare ufficialmente tra quelli indicati dalla catena.