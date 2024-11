Una giornata di pulizie nei boschi del Parco del Rugareto a Cislago, Gorla Minore, Marnate e Rescaldina

Domenica 24 novembre i Comuni di Cislago, Gorla Minore, Marnate e Rescaldina invitano tutti i cittadini a partecipare a una giornata di pulizia collettiva nei boschi del Parco del Rugareto.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Parco Pineta e Ate Insubria Olona, vuole richiamare l’attenzione sul degrado ambientale e promuovere azioni concrete per la tutela del territorio, trasformando un gesto semplice in un’opportunità di riflessione e impegno collettivo. L’obiettivo infatti è non solo quello di rendere più pulito il bosco ma anche di sensibilizzare la comunità sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente e contrastare l’abbandono dei rifiuti.

La giornata prevede la raccolta dei rifiuti lungo le strade principali del bosco, con conclusione delle attività entro le 12. Due i punti di ritrovo:

Cislago: parcheggio di via Maestri del Lavoro, ore 8:30

Rescaldina: parcheggio di via Schuster angolo via Varesina, ore 9:30

Si consiglia di indossare abiti comodi e guanti da lavoro. La partecipazione è aperta a tutti, ma i minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

«Eventi come questo sottolineano l’importanza di agire insieme per proteggere i nostri spazi naturali – ricordano gli organizzatori, che invitano i cittadini a partecipare numerosi – Un bosco più pulito non è solo un luogo più bello da vivere ma anche un messaggio di responsabilità per le generazioni future»