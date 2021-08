Il sesto candidato sindaco a Varese è donna, per la prima volta

Come preannunciato Noi Civici per Varese ha presentato il suo candidato sindaco, e per la prima volta è una donna.

«MI sento onorata della scelta di questi civici che hanno avuto il coraggio di affermare che la città è pronda ad avere un sindaco donna – – ha spiegato la candidata – La lista Noi civici per Varese ha condiviso con me l’intenzione di esprimersi in maniera diretta, riflettendo insieme sulle necessità dei cittadini. Il programma riguarda a 360 gradi le esigenze della città, dallo sviluppo economico al lavoro, dalla famiglia alle politiche di genere: tutti argomenti che la pandemia ha evidenziato.

Caterina Cazzato e Orazio Sofia

«Noi sin dall’inizio abbiamo detto che avremmo fatto un progetto innovativo: diversamente da tutti volevamo una donna, e l’abbiamo trovata in Caterina Cazzato. La scelta, operata collegialmente dagli aderenti a Noi Civici per Varese, è però ricaduta sulla dottoressa Cazzato non solo in quanto donna, sarebbe troppo riduttivo, ma perché rappresenta quanto di meglio possiamo augurarci per la guida della nostra Città – Ha spiegato il fondatore della lista, Orazio Sofia – Determinata e molto impeganata professionalmente e politicamente, sarà in grado di testimoniare i valori civici del nostro movimento».