Arriva il sesto candidato sindaco a Varese: è Caterina Cazzato

C’è il nuovo candidato sindaco a Varese, il sesto: è Caterina Cazzato, ed è la candidata per Noi Civici per Varese.

«Avevamo preannunciato che il nostro candidato sindaco sarebbe stata una donna – ha scritto la formazione politica guidata da Orazio Sofia – Domani, 2 luglio, in piazza Monte Grappa alle 10.30 ,in coerenza con quanto annunciato, presenteremo l’avvocato Caterina Cazzato, nostra candidata alla poltrona principale di Palazzo estense».

«La scelta, operata collegialmente dagli aderenti a Noi Civici per Varese, è ricaduta sulla dottoressa Cazzato non solo in quanto donna, sarebbe troppo riduttivo, ma perché rappresenta quanto di meglio possiamo augurarci per la guida della nostra Città – continua la nota – Forte e determinata, professionalmente preparata e dotata di grande umanità sarà sicuramente in grado di testimoniare i valori civici propugnati dal nostro movimento ed ottenere un brillante risultato nella prossima competizione elettorale».

Caterina Cazzato, avvocato, è da quest’anno Consigliera di parità vicaria della Provincia di Varese, ed è stata candidata nella lista civica per Paolo Orrigoni nel 2016.