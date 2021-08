Fuori strada con l’auto a Cittiglio, 70enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Cittiglio.

Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 9 un uomo di 70 anni ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava lungo la statale 394.

L’uomo è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Gavirate e trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Allertata anche la Polizia stradale.