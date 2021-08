Tornano le polpette per il Malawi, quest’anno l’obiettivo è 8 mila

Anche quest’anno tornano le “8000 Polpette per il Malawi”, iniziativa nata per raccogliere fondi a favore del progetto dedicato ai malati di Hiv nel paese africano. Dalle ore 19:30 il magnifico prato di Villa Restelli a Olgiate Olona aprirà le sue porte alla cena benefica a base di polpette per sostenere i progetti del programma Dream in Malawi, in particolare il progetto degli orti biologici coltivati dai pazienti colpiti dall’infezione da HIV e curati da Dream.

Cosa resta da fare? Iscriversi alla mail villarestelli@gmail.com indicando per quante persone state prenotando oppure chiamando al numero 3404884483. I posti sono numerati. Costo a persona 15 euro (i bambini sotto gli 8 anni non pagano). Appuntamentp il 4 settembre per una serata di festa con polpette, vino, musica e intrattenimento.